OGNI ANNO, solamente negli Stati Uniti, miete circa 30mila vittime per infezioni ospedaliere. È lo Staphylococcus aureus, un batterio patogeno tra i più virulenti e più temuti, responsabile di una vasta gamma di infezioni, tra cui alcune molto gravi, come la polmonite, la sepsi, l’osteomielite (infezione delle ossa) e la batteriemia (infezione del sangue). Tuttavia, attualmente non si è ancora riusciti a sviluppare un vaccino che sia efficace nel fermare questo batterio, che può risultare resistente ad alcuni antibiotici come la meticillina e causare così infezioni molto difficili da curare. A fare un importante passo in avanti in questa direzione sono oggi i ricercatori della University of Maryland, a Baltimora, che hanno appena messo a punto un vaccino sperimentale di nuova generazione che si è dimostrato in grado di proteggere dall’infezione, per ora solo un gruppo di topi, con un’efficacia pari all’80%. Lo studio è stato pubblicato su Infection and Immunity, una rivista dell’American Society for Microbiology.

L’efficacia del vaccino

Dalle sperimentazioni, che hanno coinvolto topi e conigli, i ricercatori hanno osservato che il vaccino è stato efficace nel proteggere dall’infezione di S. aureus l’80% dei topi a cui era stato somministrato, di cui due terzi circa sono riusciti dopo tre settimane a eliminare completamente l’infezione, rispetto a meno del 10% dei topi che non avevano ricevuto il vaccino. Nei test sui conigli, inoltre, i ricercatori hanno osservato che dopo 24 giorni dalla somministrazione del vaccino, circa due terzi dei conigli erano riusciti a eliminare l’infezione. Non solo: i conigli che non avevano ricevuto il vaccino presentavano lesioni nelle ossa (solitamente questi animali non muoiono per un’infezione da S. aureus), mentre quelli vaccinati ne presentavano di più piccole o, in alcuni casi, non presentavano alcun danno.

Come spiegano i ricercatori, le infezioni da S. aureus vengono molto spesso trasmesse in ospedale, per esempio dopo l’esecuzione di un intervento chirurgico per l’impianto di un organo, o l’applicazione di un catetere. Questi batteri, infatti, tendono ad accumularsi su dispositivi medici tramite la formazione di biofilm, ossia una comunità di batteri che grazie a una matrice adesiva e protettiva aderisce alle superfici, come appunto gli impianti medici, ed è particolarmente resistente sia alla risposta immunitaria che agli antibiotici. “Una vaccinazione efficace avrebbe un’enorme utilità terapeutica nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico, in particolare nelle procedure ortopediche e cardiovascolari in cui sono impiantate strumenti o dispositivi medici”, spiega l’autrice Janette M. Harro, della University del Maryland.

Il vaccino sperimentale, spiegano i ricercatori, è in grado di riconoscere cinque diverse proteine di S. aureus: quattro di queste sono specifiche dei biofilm, mentre una è specifica del batterio nello stato planctonico (libero). “Abbiamo identificato i potenziali target per il vaccino esaminando le proteine di S. aureus che gli anticorpi attaccano durante le infezioni croniche nei modelli animali”, ha concluso Harro. “Questo metodo ci ha permesso di selezionare target proteici per il vaccino che sono espressi durante un’infezione e che possono essere riconosciuti dalla risposta immunitaria”.