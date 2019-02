Ieri sera Striscia la Notizia ha realizzato un servizio sul Festival di Sanremo in cui sono state mostrate delle immagini della direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis, in cui parlava dei cachet che hanno ricevuto gli ospiti d’onore apparsi alla corte di Claudio Baglioni, come Luciano Ligabue, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Michelle Hunziker e molti altri.

“Con gli artisti stranieri sfruttavamo la promozione e grazie alla loro promozione (degli album, ndr) era possibile ottenerli in termini gratuiti o semi gratuiti, ma negli anni la cosa è profondamente cambiata ed i grandi artisti non vengono gratuitamente. Parlo ovviamente degli artisti internazionali. Gli artisti italiani che abbiamo avuto invece non sono stati strapagati, il massimo che abbiamo speso è nell’ordine dei 50 mila euro, il che ci ha permesso di mantenere un minimo di confine”.

Striscia la Notizia ha poi pubblicato anche il listino prezzi delle varie pubblicità in vendita durante le serate. La serata più costosa (e quindi remunerativa per la Rai) è ovviamente quella della finale nella parte pubblicitaria che va in onda alle 21.45. Là, 15 secondi di spot costano 229.800 euro.

La più economica è invece quella che va in onda a mezzanotte inoltrata – in una serata intermedia – che oscilla da 28.200 euro a 67.800 euro.

Insomma, non un caso che abbia vinto Mahmood con il brano Soldi.