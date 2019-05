Quanto guadagnano i conduttori che tutti i giorni vediamo in tv e ci fanno compagnia? A far (letteralmente!) i conti in tasca a Gerry Scotti, Maria De Filippi e compagnia bella è stato il quotidiano Italia Oggi in un redazionale firmato da Claudio Plazzotta.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Plazzotta, il più “ricco” sarebbe Paolo Bonolis che guadagnerebbe all’anno 10 milioni di euro, seguito da Gerry Scotti che prenderebbe più o meno la stessa cifra. Per Bonolis e Scotti, vi ricordo, c’è in ballo Avanti un Altro, Caduta Libera, Chi Vuol Essere Milionario e Ciao Darwin.

Al terzo posto dei conduttori Mediaset più pagati ci sarebbe Maria De Filippi che guadagnerebbe (solo per i programmi che conduce) circa 10 milioni di euro all’anno (ovvero Amici, C’è Posta Per Te e Uomini e Donne), ma aumenterebbero a dismisura grazie ai ricavi della sua casa di produzione Fascino, di cui è proprietaria al 50%. Lo scorso anno il bilancio della Fascino è stato di 65,8 milioni di euro di ricavi e 3,4 milioni di utile, di cui 2 milioni sono stati distribuiti sotto forma di dividendi.

Segue Barbara d’Urso (che prende molto poco in proporzione ai programmi che fa), dato che guadagnerebbe circa 6 milioni di euro l’anno per Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso. Nel dettaglio sarebbero 2 milioni per i programmi pomeridiani (quindi 1 milione per Pomeriggio Cinque ed 1 milione per Domenica Live) e 4 milioni per quelli in prime time (ovvero 2 milioni per il GF e 2 milioni per Live),

Segue Ezio Greggio, che fra Striscia la Notizia e La sai l’ultima? guadagnerebbe 5,75 milioni di euro annui. Fra le più “povere” di casa Mediaset ci sarebbe Alessia Marcuzzi, che con due programmi in prime time (Isola dei Famosi e Iene) guadagnerebbe 2,4 milioni di euro.