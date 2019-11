Giulia De Lellis e Belen Rodriguez si odiano?

Nella giornata di ieri la De Lellis ha realizzato una serie di video su Instagram in cui si scaglia contro una sua collega “copiona” senza però fare mai il nome. Oggi, invece, Belen Rodriguez ha fatto altri video in cui ridicolizza un filtro Instagram, tale Top Model Look, lo stesso usato dalla De Lellis nelle storie contro la collega.

Che sia quindi Belen la “collega” di Giulia?

Giulia De Lellis contro una collega, ecco le sue parole

Ecco le parole che Giulia De Lellis ha usato contro una sua collega, senza però fare mai il nome.

“Io ovviamente faccio la mia vita e le mie cose, ma mi capita di leggere o di venire a conoscenza di persone che.. no va beh, devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti. Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”.

E ancora: