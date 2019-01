Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Sanremo 2019: l’undicesima volta di Loredana Bertè.

Prosegue il countdown verso il sessantanovesimo Festival di Sanremo. È tempo di analizzare e commentare le scelte di Claudio Baglioni per quanto riguarda i partecipanti alla kermesse. Tra i 24 Campioni c’è anche la regina del rock italiano, Loredana Bertè, per l’undicesima volta sul palco dell’Ariston a sette anni di distanza dall’ultima apparizione (nell’occasione in compagnia di Gigi D’Alessio).

Ecco cosa pensiamo del suo ritorno alla competizione nella più importante manifestazione musicale italiana.

A Loredana Bertè serve Sanremo?

È piuttosto semplice rispondere che no, a Loredana Sanremo non serve e non può servire. L’artista calabrese è una colonna portante della nostra musica, personaggio unico nel suo genere e per certi versi inimitabile. Anche senza Sanremo, la Bertè rimarrebbe la Bertè, come dimostra anche il clamoroso successo del suo singolo estivo Non ti dico no con i Boomdabash (anche loro a Sanremo 2019).

Certo, vincere Sanremo sarebbe la classica ciliegina sulla torta della sua carriera, e forse anche per questo la cantante di Non sono una signora ha voluto fortemente partecipare alla kermesse. Ma anche senza questa ciliegina, la torta rimarrebbe comunque più che gustosa.

A Sanremo serve Loredana Bertè?

In un Festival così audace, musicalmente parlando, la presenza di una veterana come Loredana era assolutamente necessaria. Serve al vecchio pubblico sanremese, ancora oggi molto attento alla kermesse, qualche volto cui poggiarsi tra un’esibizione di Ghemon e una di Achille Lauro. Al contempo, la Bertè è personaggio che piace anche alle giovani generazioni, vuoi per la sua presenza televisiva costante anche negli ultimi anni, vuoi per il suo atteggiamento ribelle e strafottente.

Insomma, Loredana è un’artista che mette d’accordo quasi tutti, e la sua presenza al Festival non può che essere accolta come un’ottima notizia. Sperando che il brano sia all’altezza della sua fama.

Nel video la performance di Loredana Bertè nel 2008 con Musica e parole, canzone squalificata il giorno dopo la prima esibizione perché già edita dal suo autore Alberto Radius: