Jessica Lange oggi è sulla bocca di tutti gli internauti e non per una cosa accaduta di recente, bensì per un fatto successo nell’ottobre del 2014: sto parlando di quando – noncurante del saluto che le aveva rivolto Lea Michele – ha tirato a dritto sul red carpet della presentazione di American Horror Story snobbandola completamente.

Il video all’epoca venne condiviso da tutti ed io stesso ci realizzai un articolo ed ora – alla luce dei fatti – tutti sembrerebbero aver dato una motivazione a quella palese scelta di non salutare Lea Michele. Secondo molti, infatti, Jessica Lange già sapeva e già mal sopportava i capricci da diva che la sua collega aveva.

Iconica anche nello snobbare qualcuno.



this gif of jessica lange walking past l*a m*chelle holds the power to dismantle the fabric of space time pic.twitter.com/UMAo73AGgB — P_X Æ A-12_TRIC (@patricspruyt) June 4, 2020

now we know queen jessica lange pic.twitter.com/krSIef77dv — jesse | BLM (@jessetd93) June 4, 2020

this gif of jessica lange straight up IGNORING lea michele is hitting me differently rn i love it even more than i already did lmao pic.twitter.com/gRvYsirxjM — ᵇˡᵐ (@dorothyzbornaks) June 2, 2020