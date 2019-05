L’ultimo capitolo di Pratiful, la soap opera con Pamela Prati e Mark Caltagirone, ha preso una svolta trash che neanche una Eliana Michelazzo particolarmente fantasiosa avrebbe mai saputo scrivere. Ma andiamo con ordine.



A far nascere il tutto è stata una svista della redazione di Storie Italiane, programma mattutino di Eleonora Daniele, che – per parlare del matrimonio dell’anno – ha mandato in onda uno screen di Instagram di un profilo palesemente fake di un tale che si spacciava per. Un troll a tutti gli effetti (con tanto di nome scritto in maniera errata) che aveva annunciato via web la rottura con la Prati. Ovviamente, nonostante l’incredulità della conduttrice, lo screen ha fatto il giro del web ed è stato preso per buono da molti appassionati.

Il troll in questione, dopo aver visto i followers crescere a vista d’occhio, si è così divertito a prendere in giro tutti pubblicando una foto su Instagram Stories di un uomo elegante all’interno di un camerino. La foto incriminata è questa:



L’uomo senza testa però non è uno sconosciuto del web, bensì Gianni Sperti all’interno del camerino di Uomini e Donne. A svelare la verità è stata Karina Cascella che ha però creduto alla veridicità del profilo fake che l’ha continuata a trollare.

Anche Gianni Sperti ha detto la sua arrabbiandosi molto con il fake di Mark Caltagirone.



Insomma, il profilo “vero” di Mark Caltagirone è questo, non quello che ha pubblicato una foto di Gianni Sperti spacciandola per sua.