Lo scorso 27 agosto il Ken Umano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip Inglese. Nonostante nelle recenti interviste Rodrigo Alves dichiari di essere uscito di sua spontanea volontà, i media britannici in queste ore stanno riportando un’altra versione dei fatti.

Nei primi giorni del reality il Ken ha usato la parola “negr*”, rischiando già in quell’occasione la squalifica, ma se l’è cavata con un’ammonizione. Dopo qualche giorno è successo qualcos’altro, un episodio abbastanza grave da portare gli autori a scegliere l’eliminazione come soluzione.

Ieri Dan Osborne ha svelato al The Sun che il motivo della squalifica di Rodrigo è legato a lui:

“Quello che è successo con lui è collegato a me. Diciamo che c’è stato un incidente in casa, è stato qualcosa di inappropriato, non l’ho apprezzato per niente. Non voglio davvero parlarne nei dettagli. Vi assicuro che non è bello. Posso dirvi che non avrei fatto a nessuno quello che è stato fatto a me. Non sto ancora elaborando la cosa. Non posso dire di aver avuto paura, ma di sicuro ero a disagio. Se sono contento per l’uscita di Rodrigo? Dai non fatemi parlare.”

Cosa ha combinato il Ken? C’è solo una donna che può scoprirlo…



No, non è Jessica, ma…

After a further incident, Rodrigo has been removed from the Big Brother House and will not be returning. #CBB pic.twitter.com/UEI6MYcNC1

Dan Osborne claims that Rodrigo Alves was kicked out of Celebrity Big Brother house following an ‘inappropriate’ and ‘uncomfortable’ incident, but refused to give any more details. #CBB pic.twitter.com/omCakWFZeM

Hmmmm…do you think he groped Dan?? That’s what I’m getting out of it 🤔 #CBB #Rodrigo #Dan

Rodrigo Alves was removed from #CBB house over ‘inappropriate’ and ‘uncomfortable’ incident, claims Dan Osborne https://t.co/zPZUCLNE3J

— Nix (@NickeyGstar) 12 settembre 2018