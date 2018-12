Nuove date in Italia per i Darkness di Justin Hawkins: ecco tutti i dettagli sui concerti del 2019.

Grande notizia per tutti i fan dei Darkness: la band di Justin Hawkins tornerà a suonare nel nostro Paese anche nel 2019. Il quartetto inglese, molto amato nei nostri confini, è stato protagonista già nel 2019 con una data a Prato. Stavolta le date annunciate sono due, e non è detto che nelle prossime settimane non possano aggiungersene anche altre.

Ecco tutti i dettagli su questi nuovi concerti del gruppo di I Believe in a Thing Called Love.

The Darkness in Italia nel 2019: le date e i biglietti

La glam rock band più importante degli anni Duemila suonerà il 20 luglio 2019 al Carroponte di Sesto San Giovanni, a nord di Milano, e il 21 luglio al Festival di Majano, in provincia di Udine. I biglietti per l’evento lombardo sono disponibili al prezzo di 25 euro più diritti di prevendita, mentre quelli per lo show in Friuli sono in vendita sul circuito TicketOne al prezzo di 30 euro.

The Darkness: nuovo album in arrivo?

Il gruppo dei fratelli Hawkins ha al momento all’attivo cinque album in studio: il primo, Permission to Land, risale al 2003, l’ultimo invece è Pinewood Smile del 2017. Nel corso del 2018 la band ha dato alle stampe un disco dal vivo, The Darkness – Live at Hammersmith, il primo della propria carriera.

Al momento i quattro ragazzi inglesi sarebbero al lavoro su un nuovo disco di inediti. Il falsetto di Justin Hawkins è ormai meno potente che negli anni d’oro, ma nel corso del tempo i Darkness hanno trovato una propria collocazione tra mainstream e underground nel mondo dell’hard rock, trascinati dal suo carisma e dalle sue incredibili performance dal vivo, ma anche dall’innesto nel 2015 del batterista Rufus Taylor, figlio di Roger Taylor dei Queen.

Di seguito il video di Love Is Only a Feeling, il capolavoro assoluto dei Darkness:

