I Toto torneranno in Italia la prossima estate per festeggiare i quarant’anni dalla pubblicazione del disco d’esordio.

Quarant’anni di carriera portati benissimo. I Toto si apprestano a festeggiare un anniversario importante con un nuovo tour, il 40 Trips Around the Sun Tour, che li porterà nuovamente in Italia dopo i concerti dello scorso marzo a Milano e Bologna.

A distanza di quarant’anni dall’uscita dell’album di debutto, l’omonimo Toto, la band di Steve Lukather ha pubblicato una nuova raccolta nel febbraio del 2018, 40 Trips Around the Sun, contenente tre inediti. Ma i festeggiamenti proseguiranno per tutto il 2019.

I Toto in Italia: tre date nell’estate del 2019

La band tornerà dunque nel nostro Paese con tre imperdibili appuntamenti. Il 3 luglio sarà in piazza Castello a Marostica (VI) per il Summer Festival, il 4 si sposteranno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Rock in Roma Summer Fest e il 5 concluderanno la tournée in Italia con il Lucca Summer Festival, in piazza Napoleone.

I ticket per i tre grandi eventi saranno disponibili dalle 10 di venerdì 12 ottobre sul circuito Ticketone.

Toto: i membri attuali della band

Come molte altre formazioni storiche, o forse di più, i Toto hanno nel corso degli anni subito numerosi cambiamenti di line up, per scelta o per necessità.

La band all’origine era infatti composta da Bobby Kimball alla voce, Steve Lukather alla chitarra, David Paich e Steve Porcaro alle tastiere, David Hungate al basso e Jeff Porcaro alla batteria.

Colonna portante del gruppo è rimasto, per quasi tutti i quarant’anni, Lukather, mentre il cambiamento più rilevante ha riguardato Jeff Porcaro, uno dei batteristi più importanti di sempre, scomparso prematuramente nel 1992 per un infarto.

Nel 2015 è invece morto un altro dei fratelli Porcaro, Mike, che aveva fatto parte della band come bassista dal 1982 al 2007.

La line up attuale vede alla voce Joseph Williams, Lukather alla chitarra, Paich e Porcaro alle tastiere e vari turnisti per il resto degli strumenti.

Nel video una versione live di Africa del 2003: