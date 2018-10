Vasco Rossi torna dal vivo con il VascNonStopLive2019, ma solo in due città. Ecco le date in calendario.

Importanti novità per tutti i fan di Vasco Rossi: anche nel 2019 il rocker di Zocca calcherà i palchi italiani. Stavolta, però, le città toccate dal suo tour saranno solo due. Qualche voce era già nell’aria, ma ora è arrivata anche la conferma di quali saranno le due tappe per i suoi concerti nell’anno che verrà. Concerti che con tutta probabilità vedranno in scaletta le nuove canzoni del rocker emiliano.

Vasco Rossi, il tour del 2019: ecco le date

La prima città prescelta è Cagliari. La spiegazione l’ha fornita lo stesso Vasco ai microfoni di Nuova Sardegna, dichiarando di mancare dall’isola da nove anni: era giunto il momento di tornare. I concerti si svolgeranno il 18 e il 19 giugno 2019 alla Fiera di Cagliari. La promessa del rocker è quella di portare una “produzione gigantesca”, proprio come quella per gli stadi.

L’altra città che ospiterà i live di Vasco del 2019 è Milano, la grande assente del tour estivo del 2018. Le date saranno quattro, sempre a giugno, e la location dovrebbe essere San Siro. Nuovi dettagli sono attesi nelle prossime settimane.

VascoNonStopLive: il tour 2018 di Vasco Rossi

Il VascoNonStopLive2019 seguirà le orme del tour che lo scorso giugno 2018 ha portato Vasco Rossi sui palchi di sei città italiane per 10 concerti straordinari. Un tour non lungo ma da record, con 455mila biglietti venduti.

Nell’occasione il rocker di Zocca è partito da Rimini, per poi passare a Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e infine in Sicilia, a Messina. Stavolta l’isola prescelta è un’altra, la Sardegna, per uno show che si preannuncia in egual modo da urlo. In attesa di ulteriori dettagli e del nuovo singolo, in uscita il 23 novembre, ci riascoltiamo Cosa succede in città, nella versione live di Lignano: