I Music Awards segneranno il ritorno dei Modà: ecco l’annuncio della band, pronta a regalare ai fan anche un nuovo album.

Grandi notizie per i fan dei Modà: la band di Kekko Silvestro ha annunciato il proprio ritorno sulle scene. La prima esibizione del nuovo corso di vita del gruppo milanese sarà sul palco dell’Arena di Verona per i Music Awards 2019, che si terranno il 4 e 5 giugno e che li vedrà nuovamente tra i protagonisti.

L’evento che premia gli artisti certificati come oro e platino nel corso dell’ultimo anno, ha infatti quest’anno una novità: la presentazione dei brani inediti che faranno da colonna sonora all’estate. E tra questi, con tutta probabilità, ci sarà anche il nuovo singolo dei Modà.

I Modà sono tornati: l’annuncio su Instagram

Sarà dunque su uno dei palchi più importanti dell’anno che il gruppo annuncerà tutti i dettagli sul nuovo album Testa o croce, un lavoro molto sofferto ma anche per questo attesissimo da tutti i loro fan.

Ecco l’annuncio dato attraverso i social dai Modà: “Ciao romantici, il 4 giugno torneremo sul palco e lo faremo all’Arena di Verona per i Music Awards. Il nostro percorso musicale riprenderà da dove si era interrotto. Inutile dirvi che siamo felicissimi ed emozionati e non vediamo l’ora di potervi annunciare nuove e bellissime notizie… proprio da quel palco. Siete belli“.

Di seguito il post pubblicato su Instagram:

Il nuovo album della band di Kekko

Fermi dal 2015, anno di uscita dell’album Passione maledetta, i Modà hanno lavorato al nuovo progetto per molto tempo. Ma cosa possiamo aspettarci da questo disco? A quanto pare, un’inversione di rotta rispetto al precedente lavoro.

Lo ha assicurato sui social lo stesso Kekko, affermando che però non ha intenzione di svelare di più. D’altronde, ai Music Awards non manca poi molto. Non resta dunque che pazientare un po’ per poter godere di un ritorno che, tra l’altro, ha assicurato non essere per nulla scontato. “Non avete idea di quanto sia stato faticoso… ma ora si guarda solo avanti…“, ha assicurato Kekko. Magari un giorno ne sapremo di più.