“Viva l’Italia”: così Enzo Ferrari concludeva tutte le sue presentazioni. E così – più o meno – fa la Ferrari che presenta la sua nuova F1 a Reggio Emilia, patria del Primo Tricolore, e non a Maranello: non era mai successo nella lunga storia di una macchina che si chiama SF1000 in omaggio ai 1000 Gp, traguardo che la scuderia di Maranello taglierà nel 2020. “La Ferrari – ha spiegato subito il presidente del Cavallino John Elkann, è orgogliosa dell’Italia e di rappresentare l’Italia nel mondo”.



Nuova Ferrari F1. Ecco la SF1000

E così la città, per l’evento è stata, è stata “dedicata” alla Rossa: apertura straordinaria della Sala del Tricolore, del Museo del Tricolore, del Palazzo dei Musei e dei Chiostri di San Pietro. Tutto un maxi omaggio al tricolore, con approfondimenti – anche durante la presentazione – di luoghi simbolo che fanno riferimento alla nascita della bandiera nazionale. Tante quindi le citazioni in luoghi simbolo: dalla fontana del teatro Municipale Valli ai tre Ponti di Calatrava illuminati di bianco rosso e verde.



Il Comune ha inoltre deciso di dare la possibilità ai reggiani di seguire la presentazione in diretta video da piazza Prampolini. Qui c’è infatti un maxi schermo sul quale vanno in onda tutte le fasi della presentazione. Ma è nel teatro di Reggio che si svolge lo show. Che inizia con Camilleri, ad Ferrari, che ricorda “le 350 persone che fanno la macchina di F1”, definendoli addirittura “eroi”. L’emozione è tanta.

Ma veniamo alla macchina, la 66esima Ferrari F1, che ha l’obiettivo dichiarato di vincere, concentrandosi sull’affidabilità, secondo Mattia Binotto, team principal, “uno dei nostri punti deboli della passata stagione”. Sono stati fatti enormi sforzi per ridurre il peso, per rendere la macchina più snella e per rivoluzionare la power unit, come impone il nuovo regolamento (che obbliga fra l’altro a ridurre del 50% il consumo di olio).

La macchina sembra sempre la stessa, lo ammette anche Binotto, “ma è completamente diversa, portata agli estremi del regolamento”. Una F1 da attacco, insomma, perché sul trono si sa, c’è saldamente la Mercedes.

“Non vedo l’ora di guidarla”, dice Vettel (che traducendolo potrebbe essere “non vedo l’ora di mettermi dietro Leclerc che lo scorso anno da debuttante mi è arrivato davanti”). “Conosco la squadra, conosco la vettura – ribatte Leclerc – conosco le persone con cui lavoro”. Della serie, quest’anno adrò molto più forte.

Sul palco anche il presidente John Elkann: “Sappiamo – ha spiegato – che non si gioca tutto in pista, lo spirito di #essereferrari è quello importante. Quando la Ferrari è unita dà il massimo”. Un riferimento è alla complicata gestione di due piloti che puntano in alto, “Nei 70 anni di storia

della Formula Uno – ha poi concluso il presidente – la Ferrari è l’unica che ha partecipato fin dall’inizio. Ci sono state 991 gare, di cui 238 vinte. E nonostante tutte queste vittorie la fame di vittorie è ancora enorme”.







