Ecco la nuova Ferrari SF71-H

(credits: sf71h.ferrari.com)

E’ stata svelata a Maranello la nuova Ferrari per il Mondiale di Formula 1 del 2018, la SF71-H. “Quando vedi una nuova Ferrari è sempre un giorno speciale”, ha detto il team principal Maurizio Arrivabene. “Siamo orgogliosi, è una macchina costruita con passione, impegno, tanto sforzo, tanta ricerca, ci si è preoccupati di ogni singolo dettaglio. E’ una macchina realizzata qui nella nostra fabbrica, in Italia, ed è un pezzo della nostra eccellenza”.

“Il feeling è speciale quando si vede una nuova Ferrari. I ragazzi hanno lavorato a questa macchina pezzo per pezzo, in termini di design, di efficienza, di aerodinamica, un lavoro intellettuale e manuale, questo la rende diversa. E’ stata fatta qui a Maranello, in Italia, ed è questo il feeling. Tutto ciò che hanno fatto lo hanno fatto coscienti che stavano costruendo una Ferrari e rappresenta un bell’esempio di eccellenza italiana”, ha proseguito Arrivabene parlando della nuova rossa. “Fatto un grande lavoro dal punto di vista estetico. E’ un’evoluzione della scorsa stagione. Halo l’elemento più evidente, ben incluso nel design”, ha aggiunto il direttore tecnico della Ferrari Mattia Binotto. “E’ una macchina che nasce con un passo leggermente più lungo”, ha poi precisato parlando della SF71-H.