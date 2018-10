I Kiss hanno annunciato il proprio ritorno in Italia nel 2019 per il tour d’addio: ecco la data e le info sui biglietti.

Sta per volgere al termine la carriera avventurosa dei KISS. La storica band americana, che ha festeggiato nel 2018 i 45 anni di vita, nel 2019 partirà per il KISS – End of the Road World Tour, che dovrebbe essere, stando alle loro dichiarazioni, il passo d’addio della loro storia. Tra i Paesi che verranno toccati da questa tournée mondiale ci sarà anche l’Italia, con un’unica data imperdibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Kiss in tour nel 2019: le date italiane

Tornano dunque per salutare il proprio esercito di fan i Kiss. La band newyorkese è ferma da diverso tempo come album in studio (l’ultimo disco è stato Monster del 2012) e in questi anni ha girato poco anche dal vivo. L’ultimo tour risale infatti al 2015, ed era finalizzato ai festeggiamenti per il quarantesimo anniversario. Un tour, quello del quarantennale, che aveva portato la band anche all’Arena di Verona. Stavolta da festeggiare non ci sarà però un’età, bensì un’intera straordinaria carriera di successi, critiche, soldi, fumetti e tanto tanto divertimento.

Come detto, per il 2019 è stata annunciata, almeno fino ad oggi, un’unica data italiana, quella del 2 luglio 2019 all’Ippodromo Snai San Siro di Piazzale dello Sport 16. La speranza è che però ne possano essere aggiunte altre, per poter dare a tutii i fan italiani la possibilità di poter assistere all’ultimo grande show della band nel nostro Paese.

Kiss in concerto a Milano nel 2019: i biglietti

I ticket per poter assistere a questo evento imperdibile saranno disponibili dal 2 novembre 2018 sul circuito Vivaticket Italia.

Per le Meet & Greet Experiences la vendita dei tagliandi è in partenza il 30 ottobre, mentre mercoledì 31 ottobre è la data scelta per l’inizio della prevendita alla Kiss Army.

Il prezzo dei biglietti normali varia dagli 80 € per il posto unico in piedi ai 95 € per il pit, cui va aggiunta la prevendita.

In attesa di poter partecipare al live dei KISS del 2019, ci rivediamo un live di I Was Made for Lovin’ You del 1998:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/KISS/photos/