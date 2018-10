Dopo quattro anni, i Modà sono al lavoro su un nuovo album. Ecco la data di uscita e le prime indiscrezioni.

La pausa di riflessione sta per giungere al termine. I Modà sono finalmente al lavoro su un nuovo, nuovissimo album, seguito del fortunato Passione maledetta (quattro volte disco di platino), pubblicato nel 2015. A dare notizia della prossima uscita è stato lo stesso cantante e leader del gruppo, Kekko Silvestre, che ha contemporaneamente smentito le voci di uno scioglimento della band.

Quando esce il nuovo album dei Modà

La domanda è adesso una sola: quando uscirà questo nuovo disco già annunciato? Il gruppo, afferma Kekko, è già al lavoro in studio, e le registrazioni sono iniziate. Verosimilmente l’album potrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2019, o al più tardi a metà del prossimo anno. A distanza quindi di quattro anni dal precedente lavoro. Un periodo di tempo piuttosto lungo che potrebbe aver ridato alla band la carica necessaria per sfornare un disco pieno di hit e brani ispirati, capace di emozionare i tantissimi fan italiani in trepidante attesa da anni.

Modà, Testa o croce: il ritorno della band

Stando alle indiscrezioni fornite da Kekko, il titolo del nuovo full length del gruppo dovrebbe essere Testa o croce. Si tratterà del settimo disco in studio nella carriera del gruppo di Milano, in pausa dal 2017. Un titolo che riprende quello del singolo che avrebbe dovuto fare da colonna sonora a un film mai realizzato ma che Kekko sognava ardentemente.

Venuto meno il progetto cinematografico, il cantante ha deciso di rigettarsi con tutta la propria volontà nella registrazione del nuovo album, ridando gioia a tutti quei fan che per troppo tempo hanno dovuto temere la notizia dello scioglimento del gruppo. Tra l’altro, alcune indiscrezioni vorrebbero i Modà tra i big del prossimo Festival di Sanremo. L’ultima volta si esibirono sul palco dell’Ariston fu nel 2013, quando arrivarono terzi con Se si potesse non morire.

In attesa di nuove canzoni, riascoltiamoci Tappeto di fragole: