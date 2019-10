Gli X Ambassadors suoneranno in Italia a marzo del 2020: ecco la data del concerto e dove acquistare i biglietti per l’evento.

Gli X Ambassadors arrivano in Italia: il gruppo, infatti, ha annunciato il nuovo tour che prevede una data anche nel nostro paese.

La band terrà un concerto al Fabrique di Milano il 7 marzo del 2020. Ecco dove acquistare i biglietti e i prezzi di vendita.

X Ambassadors in Italia: la data del concerto

Renegades è stata la hit che li ha fatti conoscere in tutto il mondo e ora il gruppo annuncia un tour che prevede una tappa anche in Italia.

La band – composta da tre fratelli – arriva nel nostro paese per un’unica data prevista per il 7 marzo 2020 che si terrà al Fabrique di Milano.

Ecco il video di Renegades:

Il biglietto costa 25 euro ai quali vanno aggiunti i 3,75 euro di prevendita e potrà essere acquistato a partire dalle ore 10 di venerdì 18 ottobre 2019 su TicketOne, sia online che ne punti vendita, dal 23 ottobre in poi.

X Ambassadors: il tour dopo la pubblicazione dell’album

La band rock ha pubblicato il suo secondo album, Orion, il 14 giugno – a quasi quattro anni dal suo album di debutto, VHS, che ha generato i singoli di successo Renegades e Unsteady.

Casey Harris ha dichiarato in questi giorni: “Abbiamo praticamente scartato due album di materiale. Sin da quando abbiamo pubblicato VHS, abbiamo suonato su quell’album per 3 anni e mezzo. Abbiamo provato a scrivere un album nello spazio tra i tour“.

L’artista ha inoltre affermato che il processo di scrittura è cambiato di nuovo negli ultimi tempi.

“Trascorrere la notte nel tuo letto aiuta molto. Siamo stati in grado di entrare in uno studio ed essere a nostro agio. Con noi tre insieme, abbiamo creato molte tracce di cui siamo davvero orgogliosi. È stato utile per noi stare insieme nello stesso momento“.



