È stato pubblicato il video di Starter, brano inedito di Lucio Dalla contenuto nel nuovo cofanetto Duvudubà.

Ci sono artisti che non muoiono mai, e quand’anche si allontanano corporalmente da questo mondo, lasciano un’eredità talmente vasta da rimanervi in eterno, come sospesi tra una realtà e l’altra. È il caso di Lucio Dalla, indimenticabile cantautore bolognese. La sua eredità, o comunque una parte di essa, è racchiusa in Duvudubà, nuovo box set. Un cofanetto speciale formato da 4 cd con 70 brani rimasterizzati, un booklet di 60 pagine corredato di fotografie mai pubblicate e, soprattutto, un brano inedito: Starter.

Lucio Dalla, Starter: il video del brano inedito

Il nuovo pezzo, musicalmente vicino alle sonorità anni Novanta del musicista, è stato scritto da Dalla con la collaborazione di Tullio Ferro e Marco Alemanno. La sua origine risalirebbe al periodo del Work in progress tour con Francesco De Gregori, quindi al 2010-2011 circa. Secondo la testimonianza di Marcello Balestra, storico collaboratore di Dalla, di pezzi così belli e praticamente già pronti ne stanno uscendo moltissimi in questo periodo di recupero del materiale lasciato da Dalla. Sulla possibilità di realizzare un vero e proprio album postumo il suo parere è però assolutamente negativo.

Il video del brano, diffuso il 26 ottobre 2018, è stato girato da Ambrogio Lo Giudice per le vie di Bologna e Cattolica. Il regista ha ripreso le reazioni di persone comuni al primo ascolto dell’inedito di Lucio Dalla, per carpire le emozioni che la sua voce è ancora in grado di far nascere. Godiamoci questo nuovo piccolo capolavoro:

Lucio Dalla, Duvudubà: un cofanetto speciale

Starter, come detto, fa parte del nuovo box set Duvudubà dedicato allo straordinario artista bolognese. Nelle 70 tracce rimasterizzate per i 4 cd, oltre al singolo inedito e ad alcune delle migliori canzoni di Lucio Dalla, sono presenti anche versioni alternative di brani già pubblicati e altre rarità.

L’operazione di recupero di Starter è in linea con quella effettuata da Ron con Almeno pensami, brano presentato a Sanremo 2018. Si tratta di due degli inediti che gli eredi pubblicheranno nei prossimi anni, una volta terminato il recupero del materiale del geniale artista bolognese.