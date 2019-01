A oltre vent’anni di distanza dall’ultima volta, Brian May, celebre chitarrista dei Queen, ha pubblicato un nuovo singolo da solista.

Una bella notizia per i fan dei Queen e di Brian May in particolare è arrivata in questo primo giorno di gennaio del 2019. È stato pubblicato il video di New Horizons, primo singolo da solista del famoso chitarrista britannico dopo oltre vent’anni.

Un brano molto atteso e che potrebbe aprire nuovi scenari (o meglio nuovi orizzonti) nel prosieguo della carriera del grande artista inglese.

Brian May, New Horizons: il video

Nei giorni in cui impazza la Queenmania in seguito al successo del film Bohemian Rhapsody, May ha dunque lanciato un nuovo pezzo, scritto dallo stesso chitarrista insieme al paroliere Don Black, e registrato nel dicembre del 2018. Si tratta del primo singolo solista di Brian May dai tempi di Why Don’t We Try Again, brano del suo secondo album Another World, del 1998. Da allora il musicista si era concentrato solo su colonne sonore o progetti in orbita Queen.

Ecco il video di New Horizons:

Brian May: un astrofisico con la chitarra

La presentazione in anteprima mondiale è avvenuta nel quartier generale di controllo della NASA nel Maryland, in concomitanza con l’incontro della sonda New Horizons con Ultima Thula, un oggetto spaziale presente nella Fascia di Kuiper, considerata dagli scienziati un residuo del processo di formazione del sistema solare.

Lo stesso May, che ha un dottorato in astrofisica, da molti anni è affiliato al programma New Horizons, che ha lanciato in orbita la sonda nel 2006. Non è un caso, dunque, che la canzone narri in maniera celebrativa il viaggio di dodici anni della stessa sonda, includendo anche un messaggio di congratulazioni di Stephen Hawking al team di New Horizons per l’incontro con Plutone avvenuto tre anni fa.

Non sappiamo se questo singolo anticiperà un nuovo disco, magari incentrato proprio su queste tematiche care a May, o se rimarrà solo un brano celebrativo a sé stante.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Queen/photos