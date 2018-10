Ecco il software che libera il Pc

(FOTOGRAMMA)

Vi siete imbattuti in un ransomware ‘GandCrab’ e il vostro computer è stato bloccato in attesa di un riscatto? Forse c’è una via d’uscita per provare a “recuperare i propri file gratuitamente, grazie ad un tool universale sviluppato dalla Polizia romena in collaborazione con le forze dell’ordine di Bulgaria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Ungheria e Stati Uniti, assieme alla società di sicurezza Bitdefender ed Europol” rendono noto gli esperti del CERT, Computer Emergency Response Team.

“Il tool (chiamato ‘BDGandCrabDecryptor.exe’) è disponibile sul sito del progetto ‘No More Ransom'” si legge, anche se “l’efficacia del tool” per recuperare i file “non è stata verificata dal CERT Nazionale e non vi è alcuna garanzia che possa funzionare in tutti i casi”.

Ad ogni modo, “come sempre, si raccomanda alle vittime di questo tipo di malware di non pagare MAI le somme richieste dai cybercriminali per non alimentare questo tipo di attività illecite e anche perché non vi è alcuna garanzia di riottenere l’accesso ai propri file”.