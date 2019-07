Inter e Milan hanno appena presentato al comune di Milano il masterplan del nuovo stadio di San Siro. Si tratta di un progetto da 1,2 miliardi di investimenti privati per una nuova e moderna area sportiva nel quartiere. Ci saranno 60mila posti a sedere, nel nuovo ‘Meazza’, e un distretto di sport e shopping.La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei Club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell’area di San Siro, di un distretto urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno a un impianto sportivo innovativo dai più elevati standard internazionali. La documentazione depositata oggi dai club, per la sua natura di “Progetto di Fattibilità”, è una pianificazione urbanistica dell’area che comprende ipotesi di funzioni senza alcuna definizione architettonica né per lo stadio né per il distretto multifunzionale. Il progetto propone la realizzazione, quindi, di un nuovo impianto, di circa 60mila posti a sedere, nell’area contigua a quella dell’attuale stadio (di proprietà del Comune di Milano e attualmente in concessione ai due club); di un distretto multifunzionale nell’area del Meazza dedicato allo sport, all’intrattenimento, allo shopping e al divertimento, che rappresenti un luogo di aggregazione per cittadini, tifosi e turisti (si stima un piano di occupazione per oltre 3.500 persone).