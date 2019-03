Cellule diverse

NELL’annunciare la scoperta, pubblicata su Cerebral Cortex, i neuroscienziati della Sissa (la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste non hanno esitazioni nell’indicare la metafora più adatta per descrivere l’attività del gene Foxg1: durante la gravidanza, esso si comporta come un direttore d’orchestra, guidando con colpi di bacchetta la specializzazione delle cellule staminali nel cervello del nascituro.

Il cervello umano comprende circa 85 miliardi di cellule nervose e altrettante cellule gliali che lavorano a stretto contatto per garantirne il corretto funzionamento delle prime. Sebbene sia noto che le due popolazioni condividono la medesima origine staminale, il meccanismo che porta una cellula a diventare neurone oppure glia rimane ignoto. Lo studio condotto dai ricercatori della Sissa, in collaborazione con l’Università di Cambridge e dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, getta nuova luce sul mistero. I neuroscienziati hanno dimostrato come il gene Foxg1, già coinvolto in numerosi processi dello sviluppo cerebrale e in malattie rare, come le sindromi di Rett e di West, gioca un ruolo fondamentale nel garantire che neuroni e glia siano prodotti nella giusta quantità e nel giusto momento. I ricercatori hanno inizialmente osservato che nei topi un declino del livello di espressione di Foxg1 ha luogo naturalmente, un po’ prima dell’avvio della produzione delle prime cellule della glia: gli astrociti. Queste cellule dalla caratteristica forma a stella sono fondamentali per il nutrimento delle altre cellule nervose.

Lo studio

I neuroscienziati hanno quindi modulato l’espressione di Foxg1, sia in vitro che in vivo, rilevando come un suo aumento rallenti il passaggio dalla produzione di neuroni a quella di astrociti, mentre una sua riduzione lo facilita. “La combinazione di studio in vitro e in vivo e il confronto con i risultati ottenuti in cellule staminali di origine umane si e? rivelato un approccio vincente per lo studio di processi di sviluppo altamente conservati”. commenta Antonello Mallamaci, direttore del laboratorio di Sviluppo corticale della Sissa e responsabile dello studio. Gli autori hanno inoltre confermato che fenomeni molto simili avvengono nelle cellule staminali di origine umana. Infine, hanno indagato i meccanismi attraverso cui questo fenomeno si articola e hanno identificato due tipologie di processi.

I risultati

Da un lato, Foxg1 regola l’espressione di quattro geni “maestri” implicati nella scelta fra produzione di neuroni e quella di astrociti. Dall’altro, modula il funzionamento di alcune macchine molecolari, una sorta di batterie composte da più geni, coinvolte nel processo di differenziazione delle cellule gliali. “Il ruolo di Foxg1 in questo processo di transizione e il suo coinvolgimento in malattie quali varianti delle sindromi di Rett e di West fanno pensare che alcune delle anomalie tipiche di tali sindromi possano scaturire da una alterazione della scaletta temporale con cui sono generate le cellule astrogliali. Aprendo la strada a possibili terapie geniche» conclude Mallamaci.