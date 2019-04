lessandro Borys che vive ad Istanbul, 16 anni, appassionato di pianoforte matematica, filosofia e che confessa non gli dispiacerebbe vincere un Nobel di fisica, mentre scrive spessimo per esprimere pensieri e sentimenti. Sono loro due dei 15 vincitori

Leonardo Deambrogio, di Casale Monferrato, da sempre vive in campagna in mezzo alle risaie, gioca a basket, ama i romanzi storici, e sogna di diventare sindaco per “ricreare al suo interno un nuovo senso di comunità” e frequenta un istituto tecnico. Adella IX edizione delle Olimpiadi di Italiano, promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione dell’Accademia della Crusca.La premiazione si è tenuta nell’Auditorium ‘Vivaldi’ della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. I vincitori si sono distinti dopo una selezione impegnativa: quest’anno sono stati quasi 70.000 i ragazzi che hanno partecipato a tutte le fasi di selezione. Mai così tanti. Un numero record. E solo in 82 sono arrivati a Torino per la conquista del podio.v TRa loro, per la prima volta anche uno studente di istituo tecnico.“Complimenti ai vincitori. E a tutti gli studenti che si sono sfidati sulla conoscenza della lingua italiana – ha detto il Ministro-. Queste Olimpiadi non sono una semplice competizione. Rappresentano una festa di tutta la scuola. Dimostrano che si può imparare divertendosi. Oggi a Torino sono stati premiati i nostri giovani più eccellenti. Ma eccellente è tutta la scuola quando vive la sua dimensione di comunità e si impegna con passione”.Le Olimpiadi di Italiano sono gare individuali riservate a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Per la prima volta, tra i vincitori assoluti di categoria risulta un alunno di un Istituto Tecnico. La competizione per la finale si è tenuta ieri, nell’Aula Magna del Liceo D’Azeglio. I ragazzi in corsa per il titolo, nelle quattro ore a disposizione, hanno dovuto dimostrare non solo una conoscenza approfondita dell’italiano, ma anche capacità di scrittura, di sintesi, di comprensione e di elaborazione del testo.Oltre alle tradizionali medaglie, i vincitori delle Olimpiadi di Italiano riceveranno libri e soggiorni studio in Italia e all’estero offerti dai partner che sostengono l’iniziativa.I nomi dei ragazzi premiati:1. Anna Tiso – Liceo Classico Trissino Valdagno (VI), classe 4^ SC2. Francesco Paronetto – Liceo Scientifico ‘Primo Levi’, Montebelluna (TV), classe 4^ ASC3. Caterina Moro – Liceo Classico ‘Leopardi Majorana’, Pordenone, classe 5^ CG1. Leonardo Deambrogio – Istituto Tecnico Economico ‘Leardi’, Casale Monferrato (AL), classe 2^ A2. Matthias Castlunger – Istituto Tecnico Economico, Bolzano, classe 1^ A3. Giulia Cerroni – Liceo Classico Musicale ‘B. Zucchi’, Monza, classe 2^ A1. Alessandro Borys – Liceo Italiano I.M.I., Istanbul, Turchia, classe 4^ A1. Alessandro Poloniato – Istituto Italiano ‘Leonardo da Vinci’, Parigi, Francia, classe 1^: Maria Alessia Di Maio – Liceo Classico Scientifico ‘Vittorio Imbriani’, Pomigliano d’Arco (NA), classe 5^ BS: Enrico Miotto – Istituto di Istruzione Superiore ‘Viola-Marchesini’, Rovigo, classe 5^ C: Mariagrazia Losurdo – Istituto di Istruzione Superiore ‘N. Garrone’, Barletta, classe 4^ D: Gaia Volpe – Istituto di Istruzione Superiore ‘P.P. Parzanese’, Ariano Irpino (AV), classe 2^ A: Eleonora Crabu – Istituto di Istruzione Superiore ‘Luigi Einaudi’, Senorbi (SU): Valentina Pace – Istituto di Istruzione Superiore ‘Giovanni Giolitti’, Torino