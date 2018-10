Cosa hanno in comune Valeria Marini, Francesco Facchinetti e Lorenzo Flaherty? All’apparenza nulla, eppure i tre in questi giorni – secondo quanto dichiarato dalle varie testate giornalistiche – sarebbero tutti in lizza per ricoprire il ruolo dell’inviato alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Il primo nome ad essere stato fatto è stato quello di Francesco Facchinetti, anticipato da Alessia Marcuzzi a Il Fatto Quotidiano:

“Stiamo iniziando a ragionare sugli inviati possibili ma anche sugli opinionisti. Non ci sarà ovviamente Mara Venier che è andata in Rai e credo che Daniele Bossari stia lavorando ad altre cose”

Il secondo nome è stato quello di Lorenzo Flaherty (comunicato da Today.it), mentre il terzo ed ultimo (almeno al momento, of course) è quello di Valeria Marini, come riportato in Pillole di Gossip nel settimanale Oggi:

“Si mormora che Valeria Marini, dopo il successo di Temptation Island Vip, sia molto corteggiata dai vertici Mediaset. Pare infatti che l’ex star del Bagaglino sia in pole position per un ruolo inviata in un noto reality. Forse per l’Isola dei Famosi?”.

Francesco Facchinetti, Lorenzo Flaherty o Valeria Marini: chi preferireste vedere al posto di Stefano De Martino?