24 ore per dimenticare

ELIMINARE i brutti ricordi dal nostro cervello, per non doverci più convivere giorno dopo giorno. Può ricordare la trama di film come “Se mi lasci ti cancello”, ma in questo caso non si tratta di un espediente cinematografico. È infatti un’innovativa strategia per aiutare chi soffre di disturbi come la sindrome da stress post traumatico, fobie, o depressione: tutti problemi che possono essere ricondotti al ricordo di specifiche esperienze traumatiche, che potrebbero sparire eliminandole dalla nostra memoria. A idearla è stato un team di ricercatori dell’Universidad Politécnica de Madrid, che ne ha dimostrato l’efficacia in un recente studio pubblicato su

Ogni volta che ricordiamo un’esperienza avvengono dei cambiamenti nel nostro cervello, che a poco a poco rinforzano il ricordo fino a che non viene “consolidato”, diventando una memoria stabile. In passato si riteneva che raggiunta questa fase non fosse più possibile tornare indietro, ma oggi le neuroscienze hanno dimostrato che non è così. Chiedendo a una persona di rivivere l’esperienza in questione, il ricordo torna infatti malleabile: per circa 24 ore è possibile modificarne la memoria in vari modi, prima che il cervello torni a consolidarlo, fissandolo nuovamente in modo stabile. Ed è in questa finestra temperale che i ricercatori di Madrid hanno deciso di agire.

La sedazione profonda

Nel loro studio hanno utilizzato il propofol, un anestetico utilizzato per la sedazione di pazienti che devono sottoporsi a interventi chirurgici e altre pratiche mediche particolarmente invasive. Non potendo sperimentare un farmaco così potente su volontari sani, hanno chiesto a 50 pazienti in attesa di una endoscopia o una colonscopia (entrambe procedure per cui viene utilizzata la sedazione con il propofol) di partecipare al loro esperimento. Una settimana prima dell’intervento i volontari hanno osservato delle foto particolarmente scioccanti, che sono poi state nuovamente sottoposte alla loro attenzione appena prima che si sottoponessero alla sedazione con il propofol in vista dell’intervento.

Verso una nuova terapia

Verificando la memoria dei partecipanti una volta usciti dalla sedazione, i ricercatori hanno scoperto che trascorse 24 ore i ricordi in questione si erano notevolmente affievoliti: erano ancora presenti, ma la loro componente emotiva risultava fortemente ridotta, tanto da non risultare più in grado – realisticamente – di rappresentare un ricordo doloroso o potenzialmente problematico. Secondo gli autori dello studio, l’effetto sarebbe legato proprio all’azione del farmaco: somministrato durante la finestra temporale in cui i ricordi sono nuovamente modificabili ne comprometterebbe infatti il riconsolidamento. Qualcosa di simile, in effetti, si utilizza già oggi nella terapia del disturbo da stress post traumatico: alcuni pazienti infatti riescono a diminuire l’intensità del disturbo quando rivivono l’esperienza scatenante in un ambiente controllato. In questo senso, se i risultati dello studio saranno confermati il propofol potrebbe rivelarsi una nuova arma nell’arsenale di psichiatri e terapisti, potenzialmente utile per aiutare i pazienti più gravi, che non traggono benefici dall’utilizzo delle terapie tradizionali.