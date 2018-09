Ieri pomeriggio Barbara d’Urso ha commentato pubblicamente i risultati della “sfida” tra la sua Domenica Live e Domenica In dell’amica Mara Venier.

Ma come ha reagito Zia Mara alla sua vittoria sulla leggendaria Santa di Cologno? Ce l’ha svelato Alberto Dandolo in uno dei suoi ultimi post.

“Ieri sera ho chiamato Maruzzella più o meno all’ora di cena per commentare la puntata di Domenica In. Mara sapete che mi ha risposto? Testuali parole: “‘Albe’, te richiamo tra 10 minuti che sto finendo di prepara’ la cena pe’ Nicola” . Dopo il suo attesissimo rientro in Rai e dopo 4 ore di diretta Mara aveva come ogni sera da preparare la cena. Ecco, Mara e’ questa cosa qua! Stamattina poi sono stato il primo a comunicarle che aveva vinto in maniera nettissima la sfida della domenica. Avevo dati ufficiosi ma inequivocabili. Mara e’ stata alcuni secondi in silenzio e poi fa: ” Mi stai a piglia’ pe cul*. Ma che te sei bevuto a prima mattina?”. Poi arrivano i dati ufficiali e lei , una che ha fatto la storia della Tv, che fa? Scoppia in un pianto di gioia misto ad incredulità e dice: ” Allora la gente mi vuole ancora bene?”. Capisco che e’ sotto shock e le consiglio con urgenza di farsi un bicchiere di prosecco per tornare in se’. Non so se mi ha ascoltato. So solo che poi ha scritto un post in cui ha detto GRAZIE al suo pubblico. Ho letto che Barbarella ha scritto che pure lei era felice e che il suo pubblico giovane era al mare perché fa caldo…Sono certo che a breve si complimenterà pubblicamente con Mara per la vittoria. Barbarella e Mara sono amiche da una vita. Avrei potuto non scrivere questo post visto che i vertici Rai hanno VIETATO ogni mia partecipazione a tutti i i programmi. Io non ho mai voluto fare tv, avevo detto di si solo a Mara. E lo avrei fatto solo per lei e gratuitamente. Mi ero pure gia’ comprato un completino nuovo da Zara Uomo! Tacci loro 😂😂😂😂!”