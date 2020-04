Baywatch nell’immaginario collettivo è Pamela Anderson, ma chi è cresciuto con quella serie non può non ricordare che nel cast c’era anche la bravissima Yasmine Bleeth che dal 1993 al 1997 ha interpretato il ruolo di Caroline Holden.

E se nel 2015 abbiamo visto com’è cambiato il cast a distanza di 20 anni, in questo articolo vi parlo della Bleeth che negli ultimi mesi è stata immortalata dai paparazzi dopo un periodo di sparizione dalle scene.

Al di là di Baywatch la carriera della Bleeth non è mai esplosa ufficialmente e l’attrice è stata più spesso citata per i suoi problemi di tossicodipendenza che per le prime dei suoi film (l’ultimo risale al 2003 ed è, appunto, quello celebrativo di Baywatch).

L’attrice dopo la fortunata serie televisiva ha fatto avanti e indietro dalla rehab per diverso tempo, cercando di combattere i suoi problemi con la cocaina. Ha anche dovuto affrontare dei guai con la legge: nel 2001, a seguito di un incidente stradale che ha provocato guidando in condizioni alterate, è stata arrestata e condannata a due anni di libertà vigilata e di lavori socialmente utili.

Ora, ormai cinquantenne, sembrerebbe aver ufficialmente archiviato tutti questi problemi.