Uno studio condotto dall’Università di Lund in Svezia ha stilato la classifica delle 10 celebrità che inquinano di più al mondo e no, questa volta non si tratta di raccolta differenziata o di plastic free, bensì di produzione di anidride carbonica.

Una persona comune in un anno produce all’incirca cinque tonnellate di anidride carbonica, mentre questi vip con i loro viaggi aerei ne hanno prodotta molta di più inquinando il pianeta.

Al decimo posto della classifica c’è l’attrice Emma Watson che – secondo i ricercatori svedesi – ha volato in tutto il 2017 solo quattordici volte percorrendo 42.253 miglia, per un totale di 15 tonnellate di anidride carbonica.

Salendo la classifica troviamo al nono posto il calciatore tedesco André Schürrle, anticipato da un suo connazionale, lo YouTuber Felix von der Laden. Al settimo posto lo stilista Karl Lagerfeld, mentre al sesto la donna d’affari statunitense Meg Withman.

Nella top 5 delle celebrità che più inquinano troviamo Mark Zuckerberg (quinto), Oprah Winfrey (quarta) Jennifer Lopez (terza), e Paris Hilton (seconda).

A “vincere” questa classifica è stato Bill Gates, il miliardario che ha dato vita al colosso di Microsoft, che con i suoi 59 voli ed i 343.000 km percorsi ha prodotto 1.600 tonnellate di anidride carbonica.