Si chiama Victor Allen l’uomo che ha sposato Tiziano Ferro. I due stanno insieme da un paio d’anni ed hanno celebrato il proprio matrimonio sia a Los Angeles che a Sabaudia, città natale del cantante.

Se Tiziano Ferro lo conosciamo tutti molto bene, Victor Allen è per molti un perfetto sconosciuto. Al contrario di Tiziano, infatti, Victor non è una celebrità anche se ha in qualche modo a che fare con il mondo dello spettacolo: per circa tre lustri, infatti, è stato il vicepresidente del comparto marketing della Warner Bros, mentre ora è il direttore operativo dell’agenzia di consulenza Levine Partners. L’uomo, come scoperto da FanPage, ha anche una laurea presso l’Università Politecnica della California di San Luis Obispo.

Tiziano e Victor stanno insieme da circa tre anni e nel 2017 il settimanale Gente li ha immortalati a Taormina sul balcone dell’hotel che li ospitava. La stanza era la stessa e già molti all’epoca ipotizzarono potesse essere il compagno misterioso.

A distanza di due anni arriva la conferma: quell’uomo misterioso fotografato nella camera d’albergo di Tiziano Ferro era Victor Allen, compagno e ora marito del cantante.