dall’inviata Elvira Terranova

E’ arrivata in Tribunale, dopo avere cancellato il suo profilo Facebook, intorno alle 8.30 del mattino. Come ogni mattino. Alle 9, la gip Alessandra Vella, 43 anni, che ieri sera ha deciso la scarcerazione di Carola Rackete, si è seduta nell’aula 9 al secondo piano del Palazzo di giustizia di Agrigento per presiedere le udienze preliminari in calendario. Tra queste anche due udienze a carico di altrettanti giornalisti accusati di diffamazione. E’ rimasta in aula fino alle 12.30, quando si è recata nella sua stanza. Senza dire una parola. Raggiunta dalla cronista ha preferito non commentare le aspre critiche ricevute dal ministro Matteo Salvini dopo il provvedimento di scarcerazione della Comandante della Sea Watch.

Fonte