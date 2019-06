I primi tre casi difuori dal Congo sono stati registrati in Uganda. La notizia è stata resa nota dal ministro della Salute ugandese e confermata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). La prima vittima è un bambino di 5 anni arrivato con la sua famiglia dal Congo lo scorso 9 giugno.

E’ deceduto il bambino di 5 anni colpito da Ebola in Uganda, diventando così la prima vittima del virus oltre i confini del Congo durante l’epidemia attualmente in corso. Il piccolo, parte di una famiglia congolese tornata dal Congo in Uganda, è morto durante la notte, ha detto l’Oms. Si ritiene che i due nuovi casi siano tra i suoi familiari, che sono stati isolati in un ospedale vicino al Congo.

Le autorità stanno cercando di determinare in che modo la famiglia, esposta al virus in Congo, sia riuscita ad attraversare un confine dove per mesi i funzionari della Sanità hanno controllato possibili sintomi in milioni di viaggiatori. Il ministero della Salute del Congo ha detto che alcuni membri della famiglia del ragazzo hanno mostrato sintomi di Ebola e sono stati messi in isolamento.

Durante l’epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata circa un anno fa, sono stati finora oltre 2.000 i casi e oltre 1.300 le vittime. L’annuncio del primo contagio fuori dai confini del Paese, “segue diversi falsi allarmi registrati nei giorni scorsi”, rileva l’Oms, che precisa di aver “inviato un team di specialisti a Kasese, in Congo, per identificare altre persone che potrebbero essere a rischio”.