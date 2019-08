E' un trentenne vercellese l'alpinista morto sul Monte Rosa, da ragazzo era già caduto in quella zona

Sul suo Monte Rosa, in solitaria. Così ha perso la vita Matteo Calzoni, per gli amici “Teino”. L’alpinista di 30 anni, di Quarona nel Vercellese, è precipitato dalla cresta dell’Alpe Signal che stava scalando. Era arrivato sulla cresta Signal, in salita verso la Punta Gnifetti ieri mattina quando è caduto e alcuni alpinisti che erano nelle vicinanze hanno assistito all’incidente e hanno lanciato l’allarme. La corsa dell’elisoccorso del 118 non è stata sufficiente a salvare Matteo, conosciuto nel mondo dell’alpinismo per la sua passione per la montagna ma soprattutto per il Monte Rosa di cui conosceva ogni segreto. Era la sua meta sin da bambino, e anche il punto, proprio sotto la punta Gnifetti, dove appena maggiorenne era caduto e aveva perso i sensi. Un brutto incidente, le sue condizioni sembrarono subito critiche. Ma si riprese e nel giro di poco tempo la passione cancellò la paura e lui tornò ben presto a scalare. Gli amici giovedì lo avevano visto per strada, con lo zaino in spalla, pronto per una nuova avventura. Alla volta di un’altra meta da aggiungere alla sua lista di posti felici dove si rifugiava, ma questa volta dalla sua montagna non è più sceso.

La notizia ha sconvolto la comunità. “Ciao Teo, quante cose dovevamo ancora fare insieme”, scrivono gli amici. Martedì un’altra giovane, Valentina Mora, aveva perso la vita una settimana fa in Valle Antrona, un altro lutto che ha generato grande commozione a San Maurizio d’Opaglio, il paese in cui era nata e cresciuta.







Fonte