Lo studente piu’ bravo del mondo in lingua e cultura cinese e’ romano. Si chiama Iacopo Germole’ e ha appena vinto la 12° edizione del Chinese Bridge, una competizione di lingua e cultura cinese a cui partecipano studenti provenienti da ogni paese del mondo. Non basta la conoscenza della lingua per arrivare ai primi posti del Chinese Bridge, bisogna eccellere anche nelle arti care ai cinesi, dalla poesia alla calligrafia.

Dopo una serie di gare ad eliminazione Germolè, studente di quinto anno del Liceo Scientifico Internazionale con opzione della lingua cinese del Convitto Nazionale di Roma, ha battuto tutti, anche gli studenti provenienti da Paesi asiatici che parlano lingue con caratteristiche molto piu’ simili alla lingua cinese rispetto all’italiano, classificandosi al 1^posto mondiale.

Per l’edizione 2019 sono arrivati in Cina 118 studenti liceali, precedentemente selezionati attraverso competizioni nazionali e in rappresentanza di altrettanti Paesi. Dopo una prima selezione i candidati sono scesi a 30, poi a 15 e infine, con la terza valutazione, ne sono stati individuati solo 5 in rappresentanza di ogni continente. Tutti i finalisti riceveranno una borsa di studio che permettera’ loro, se vorranno, di frequentare l’Universita’ in Cina.

La partecipazione al Chinese Bridge sta acquistando sempre piu’ spessore man mano che si diffonde lo studio della lingua cinese. Anche in Italia alcuni anni fa e’ stato bandito dal ministero dell’Istruzione il primo concorso a cattedra, al quale e’ gia’ seguito un secondo. Per il momento le cattedre in tutta Italia sono poche, ma sono in compenso moltissime le scuole pubbliche e private che gia’ offrono l’insegnamento del cinese come lingua aggiuntiva rispetto a quelle obbligatorie, si contano quasi 20 mila studenti impegnati in questo tipo di percorsi, anche se non tutti poi raggiungono un livello tale da rendere la conoscenza del cinese ”spendibile” in campo lavorativo, dunque con almeno un livello B2. E alcune universita’ danno anche la possibilita’ di conseguire la doppia laurea, italiana e cinese.

Il Convitto Nazionale ha fatto sicuramente da battistrada, dal momento che gia’ 11 anni fa ha istituito due sezioni di Liceo Scientifico con il cinese obbligatorio, insegnato da madrelingua oltre che da italiani. La soddisfazione quest’anno e’ molta, perche’ era ormai quasi consuetudine che gli studenti romani arrivassero alle finali, ma non che superassero tutti i concorrenti. ”Negli anni passati – spiega Francesco Alario, a lungo coordinatore della sezione cinese del Convitto – i nostri studenti si sono classificati in posizioni piu’ basse, tra i primi 30 o anche tra i primi 15…ma il primo assoluto!”. E quindi adesso grandi festeggiamenti attendono Iacopo e la professoressa Chen Chen, che lo ha accompagnato in Cina, giustamente il rettore del Convitto, Paolo Maria Reale, considera questa vittoria il coronamento di un serio e costante impegno didattico lungo 11 anni.