Resterà chiuso per 10 giorni il bar Roma in piazza Umberto I a Mezzojuso, nel Palermitano. Secondo i carabinieri della Compagnia di Misilmeri il locale è “abituale ritrovo” di pregiudicati. Così il questore di Palermo ha emesso il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio in base all’articolo 100 del Tulps, a cui i militari hanno dato esecuzione. Proprio davanti a quel bar nelle scorse settimane è stato minacciato Danilo Lupo, il giornalista di ‘Non è l’Arena’ di Giletti che da tempo si occupa del caso di Ina, Anna e Irene Napoli, le tre sorelle proprietarie di un terreno tra Mezzojuso e Corleone che da oltre un decennio denunciano intimidazioni e minacce da parte della mafia dei pascoli.

Fonte