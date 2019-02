La guerra dichiarata da Claudio Bisio dal palco del Teatro Ariston ai leoni da tastiera che insultano il festival e i suoi protagonisti sui social divide internauti e commentatori. Bisio, infatti, ieri sera (ma lo farà anche questa sera) ha letto diversi commenti sprezzanti rivolto a lui e al festival, ironizzando sulla ferocia di alcuni post e facendo il nome e, in qualche caso, anche il cognome degli autori, per come comparivano sui social. “Ho fatto male a dire i cognomi? Ma pure gli insulti che si ricevono sui social fanno male. Comunque ci penserò”, ha risposto Bisio. A quel punto è intervenuto Claudio Baglioni con una battuta: “Sennò date il suo indirizzo di casa…”

