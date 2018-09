'E ora puoi taggare la sposa', ironia social su Ferragnez

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa/Instagram)

Il gran giorno è arrivato. Chiara Ferragni e Fedez si sposano nel paese di Noto in Sicilia, ma sui social sono già protagonisti da giorni con l’hashtag #TheFerragnez. Per non perdersi la prima fila anche virtuale c’è Sandra che, twitta, “sto aggiornando Instagram ogni 3 minuti“, “il prete? Dirà ‘e ora puoi taggare la sposa’” scherzano i più, mentre Eleonora chiede a qualcuno di immortalare “con una storia il momento in cui l’amato vede l’abito bianco di lei“. “Mi serve come l’aria, voglio la sua espressione” cinguetta fuori di sé come Eli che urla, scrivendo in maiuscolo, “VOGLIO LA DIRETTA, VOGLIO VEDERE CHI TERRA’ IN BRACCIO LEONE E VI REGALERO’ IL FOLLOW PER TUTTA LA VITA”.

Sorrisi, ‘in bocca al lupo’, ma anche qualche critica e per nulla velata. “Secondo me si sono messi d’accordo per vestirsi tutti di m… – twitta Fabiana -, dai impossibile, non può essere casuale questo scempio”. “Tanto social, forse sovraesposti, sicuramente un po’ tamarri” le risponde a tono Julia che alla fine li difende. “Però sono tanto belli e tanto innamorati, è evidente. Auguri, Chiara, Federico e Leone“.