Il Tso

Il mese di maggio ci porta la liberazione, seppur parziale, come 42 anni fa la portò ai pazienti ricoverati negli ospedali psichiatrici, aboliti dalla celebre legge 180 del 13 maggio 1978, che porta il nome del suo ideatore, lo psichiatra veneziano Franco Basaglia. Oggi come allora ciò che può restituirci la libertà è il senso di responsabilità personale: non limitarci a seguire passivamente le prescrizioni e le regole sanitarie, ma renderci protagonisti delle scelte che facciamo per la nostra salute. Basaglia aveva individuato sette passi nei quali si doveva articolare il superamento dei manicomi, definiti come luoghi di “istituzionalizzazione”, cioè di annientamento della personalità individuale: il primo era l’introduzione degli psicofarmaci (che contrariamente a quanto talvolta viene affermato valorizzava come alternativa alle “camicie di forza”); il secondo la rieducazione teorica e umana del personale, abituato a considerare i malati come soggetti irrecuperabili da custodire e gestire più che da curare. Fondamentali erano poi l’abbattimento delle barriere fisiche e la ripresa dei contatti con l’esterno; l’apertura delle porte e l’organizzazione dell’assistenza a domicilio; infine la sostituzione del principio di libertà con quello di autorità.

Veniva anche sancito che i trattamenti sanitari sono volontari, salvo nei casi in cui vi sia la necessità di interventi terapeutici urgenti e irrinunciabili per la salute del paziente, che questi però non accetta: solo in tal caso la legge prevede che il sindaco, con proposta motivata di due medici e autorizzazione del giudice tutelare, ordini un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Ciò che Basaglia intendeva combattere era il “nichilismo”: quella sfiducia nella capacità di recupero del paziente con disturbi psichici, che non risiede tanto nella “guarigione” da condizioni che spesso, più che “malattie” vere e proprie, sono modi di stare al mondo, ma piuttosto nella riconquista della propria identità: ricordarsi chi si è oltre la propria diagnosi. Il nichilismo può assumere due facce: quella dei professionisti sanitari che si identificano nella routine, non concedendo mai al paziente la speranza di un cambiamento, e quella del cittadino che guarda con sospetto i progressi della medicina nella cura delle malattie, rinunciando talvolta così a presidi di cruciale importanza.

Abbattere le barriere

Anche riuscire ad abbattere le barriere, fisiche e mentali, che limitano la nostra espressione vitale è un traguardo fondamentale: se allora si trattava soprattutto di restituire i pazienti psichiatrici alla società che li aveva allontanati da sé, adesso si tratta di riprenderci la nostra vita imparando però a mantenere la “giusta distanza” fisica, che limiti la diffusione del contagio, così come in salute mentale abbiamo imparato ad avvicinarci ai pazienti senza invadere il loro spazio psichico. Un altro aspetto dell’assistenza sanitaria che questa pandemia ci ha ricordato è l’importanza della cura domiciliare: gli operatori di salute devono uscire dagli ospedali e arrivare a casa delle persone, costruendo una rete che congiunga tutti in modo capillare senza costringere i cittadini a concentrarsi negli ospedali. In questo l’organizzazione della psichiatria pubblica italiana è un modello da seguire: il reparto ospedaliero è infatti solo uno dei tanti nodi della rete che raggiungono le persone al loro domicilio o nelle diverse strutture intermedie (comunità, centri diurni, gruppi appartamento), riservando il ricovero temporaneo in ospedale ai soli casi di scompenso acuto non gestibili sul territorio. La libertà è ciò che cerchiamo e può essere terapeutica, purché sia accompagnata da consapevolezza e responsabilità: la scienza ha il difficile compito di diffondere informazioni rigorose sulle strategie utili a prevenire le malattie, per permettere ai cittadini di tutelare la propria salute senza rinunciare a vivere.

Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo