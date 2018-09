Robbie Williams e Ayda Field saranno genitori per la terza volta: a sorpresa è nata Colette, detta Coco.

Una notizia lieta per Robbie Williams e la moglie Ayda Field. I due hanno salutato il piccolo nuovo membro della famiglia Williams, Colette. La notizie è stata una sorpresa per tutti i fan della coppia, e questo non è un caso, dal momento che Coco è nata tramite madre surrogata. E la coppia ha preferito tenere nascosto il tutto fino alla fine.

Robbie Williams papà per la terza volta

Si chiama Colette ed è la terza figlia di Robbie Williams, recentemente finito su tutti i giornali a causa di quel discusso dito medio ai Mondiali di Russia. Una notizia che ha sorpreso tutti (ma non lui e Ayda) dal momento che nessuno era a conoscenza che la coppia aspettasse un bambino. Ma nessuna sorpresa o stranezza: i due avevano deciso di far nascere Coco tramite la pratica oramai diffusa dell’utero in affitto.

Non sono di certo le prime star a scegliere questa via. Robbie e Ayda, anzi, entrano a far parte di un club già popolato da molti vip, come ad esempio Kim Kardashian e Kanye West, Nicole Kidman e Keith Urban, e anche stelle dichiaratamente omosessuali come Ricky Martin o Elton John.

Ecco il post pubblicato su Instagram da Ayda:

La vita privata di Robbie Williams: i figli e la moglie

Prima di Ayda, Robbie ha avuto tante storie con alcune famosissime donne di Hollywood, come ad esempio Cameron Diaz, Nicole Appleton e persino le due Spice Girl Mel C e Geri Haliwell. Ma se sono state tante le relazioni del cantante, soltanto una donna è stata in grado di cambiargli la vita.

È un amore, quello fra Robbie Williams e la moglie Ayda Field, che è stato coronato dal dolce arrivo del loro terzo figlio. I due si sono fidanzati nel 2006 e sono convolati a nozze 4 anni dopo, il 7 agosto del 2010. Un amore vero, sincero, che ha portato i due ad avere tre bellissimi figli.

La prima, Theodora Rose, è nata due anni dopo il matrimonio, nel 2012. Nel 2014 è toccato poi a Charlton Valentine e infine ecco arrivata Colette a completare la famiglia.

