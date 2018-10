E' morto Venantino Venantini

(Fotogramma/Ipa)

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto a Viterbo l’attore Venantino Venantini. Classe 1930, nato a Fabriano, in provincia di Ancona, nel corso della sua carriera ha lavorato in oltre 150 film. L’esordio, quasi come una comparsa, risale al ‘Un giorno in pretura’ di Steno, commedia del 1953 interpretato tra gli altri da Peppino De Filippo, Silvana Pampanini, Alberto Sordi e Walter Chiari.

Venantini, che si trovava in ospedale per le conseguenze di un intervento al femore, ha maggiore spazio nel film ‘Odissea nuda’ con la regia di Franco Rossi, dove interpreta la sua prima parte. Da allora ha recitato in numerosi film tra cui ‘Emanuelle nera’, ‘Luca il contrabbandiere’, ‘Apocalypse domani’ e ‘Paura nella città dei morti viventi’. Venantini è stato diretto da molti registi tra cui Ettore Scola e Claude Lelouch.