È morto Stephan Ellis, bassista dei Survivor: suonò con il gruppo americano la super hit Eye of the Tiger.

Lutto nel mondo della musica rock. È morto Stephan Ellis, bassista dei Survivor a più riprese. Il musicista aveva fatto parte del gruppo di Chicago dal 1981 al 1987, era tornato dal 1996 al 1999 e l’ultima volta nel 2005.

Fu lui a incidere il basso della hit più celebre del gruppo, Eye of the Tiger, canzone del film Rocky III candidata a un Oscar per la miglior canzone originale nel 1983.

È morto Stephan Ellis dei Survivor

A dare la triste notizia della sua dipartita è stato il fondatore del gruppo, Frankie Sullivan, che ha pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della band un lungo messaggio.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Siamo devastati nel sentire che Stephan Ellis ha è morto. Era un ragazzo interessato solo alla musica. Aveva uno charme assolutamente speciale con i fan e con i membri del gruppo“.

Il chitarrista, dopo aver raccontato alcuni episodi della loro carriera insieme, ha scritto che Stephan gli mancherà tanto, concludendo: “Sempre ben vestito e pronto, ha vissuto la sua vita come voleva, sempre alle sue condizioni“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/survivortheband

Survivor, The Eye of the Tiger: una hit leggendaria

Ellis ha suonato nell’album Eye of the Tiger del 1982, la cui title track è anche il brano più famoso dell’intero repertorio dei Survivor, oltre che uno dei più famosi di tutti gli anni Ottanta. Candidata agli Oscar e ai Golden Globe nel 1983, vinse ‘solo’, il Grammy Award per la Miglior performance di un gruppo rock.

Oltre che in Rocky III, il pezzo compare anche in altri celebri film come Rocky V o il cartone animato Persepolis, ed è stata utilizzata più volte anche all’interno di serie televisive come New Girl e The Big Bang Theory.

Riascoltiamo insieme questo splendido brano. Ecco il video ufficiale di Eye of the Tiger:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/survivortheband