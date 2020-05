A distanza di poco più di una settimana dalla scomparsa di Shirley Knight, un altro attore che abbiamo avuto il piacere di vedere anche a Desperate Housewives è morto. Sto parlando di Sam Lloyd.

L’uomo si è spento prematuramente all’età di 56 anni dopo aver perso una battaglia contro il tumore al cervello che aveva da più di un anno.

E se noi lo ricordiamo anche per il ruolo minore dell’analista matrimoniale Albert Goldfine (in Desperate Housewives) a cui si rivolsero Bree e Rex Van De Kamp per salvare le sorti della loro vita coniugale, la sua popolarità maggiore la deve a Scrubs, dove ha interpretato per nove stagioni il ruolo dell’avvocato Ted Buckland.

Al momento Marcia Cross – che per Shirley Knight scrisse un lungo post commemorativo su Instagram – non ha commentato pubblicamente la scomparsa di Sam Lloyd.