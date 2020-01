Il padre di Cliff Burton, bassista dei Metallica, si è spento all’età di 94 anni.

Ray Burton, il padre del defunto bassista dei Metallica Cliff Burton, è morto. La notizia è stata confermata su Facebook dalla sorella di Cliff, Connie, che ha rivelato che suo padre si è spento mercoledì scorso.

Non sappiamo quale sia la causa della morte. Secondo quanto riferito, inoltre, l’uomo aveva 94 anni al momento della sua scomparsa. Lo scorso settembre, Ray Burton aveva partecipato al concerto S&M2 dei Metallica con la San Francisco Symphony.

In una dichiarazione pubblicata su Facebook, sua figlia Connie, sorella di Cliff, ha scritto: “Vi faccio sapere che mio padre è morto mercoledì scorso. Riposa in pace“.

Ray si è impegnato molto, nel corso della sua lunga esistenza, a tenere viva la memoria e l’eredità di Cliff, dopo la morte del bassista – all’età di 24 anni – in un incidente in un tour bus in Svezia, nel 1986.

Dopo la sua morte, Burton è stato sostituito da Jason Newsted, che ha suonato con i Metallica fino al 2001, quando è stato sostituito da Robert Trujillo.

Dopo la prematura morte del figlio, Ray è rimasto un appassionato seguace dei Metallica e ha assistito ai concerti della band, fino al 2017.

Ray Burton, borse di studio per la musica

Partecipando a un podcast dei Metallica qualche anno fa, rivelò di aver donato soldi dalle royalties della band di suo figlio per finanziare borse di studio musicali.

“Dalle royalties che ottengo, do una borsa di studio al liceo che ha frequentato, il liceo musicale di Castro Valley“, ha detto.

“Penso che Cliff probabilmente lo avrebbe fatto con i suoi soldi, perché non era affatto contrario all’istruzione“.



