È morto Hal Blaine, batterista leggendario che aveva lavorato con artisti del calibro di Simon & Garfunkel, Frank Sinatra e i Beach Boys.

Un’altra stella del mondo del rock se n’è andata. È morto Hal Blaine, un batterista leggendario che ha contribuito a scrivere interi capitoli della storia della musica americana. L’artista si è spento nella sua casa di Palm Desert. Aveva 90 anni.

Hal era noto come membro della Wrecking Crew, famosa band di session men. Con il gruppo aveva suonato la batteria in alcuni degli album fondamentali della storia della musica rock e non solo, come Pet Sounds dei Beach Boys. Aveva inoltre suonato in Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, in Strangers in the Night di Frank Sinatra e in Mr. Tambourine Man dei Byrds.

È morto Hal Blaine, batterista leggendario

Stando ad alcuni calcoli, Blaine sarebbe apparso in più di 35mila registrazioni in tutta la sua carriera. Se non è un record, poco ci manca. Inoltre, ha suonato per sei vincitori consecutivi del Grammy per la Registrazione dell’anno, tra il 1966 e il 1971.

È stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2000, mentre nel 2018 era stato premiato con il Grammy alla carriera. Stando alla sua bio sul sito dei Grammy, Blaine potrebbe essere stato addirittura il più prolifico batterista nella storia del rock and roll.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/HalBlaine

Chi era Hal Blaine

Il vero nome di Hal Blaine era Harold Simon Belsky. Nel corso della sua carriera, oltre a collaborare con tutti i più grandi, da Elvis a John Lennon, si è distinto come uno degli artisti delle bacchette più influenti e sperimentali degli anni Sessanta.

Era nato in una cittadina del Massachusetts il 5 febbraio 1929. La notizia della sua morte è stata diffusa con un post sulla sua pagina Facebook dai familiari: “Hal Blaine, padre amorevole di Michelle Blaine, nonno di Anthony, Josh, Aaron, Whitney, Tempest, Ever e Lyryk, e fonte d’ispirazione di innumerevoli amici, fan e musicisti, è morto lunedì 11 marzo 2019 all’età di 90 anni“.

Di seguito Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, uno dei successi incisi da Hal Blaine:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/HalBlaine