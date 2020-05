Gregory Tyree Boyce è stato trovato morto all’età di 30 anni.

L’attore – che abbiamo conosciuto nel primo film della saga di Twilight – è stato trovato morto insieme alla fidanzata Natalie Adepoju nella loro casa, in quel di Las Vegas. La causa del doppio decesso resta però ancora incerta.

A dare l’allarme è stata la cugina di Gregory Tyree Boyce che si è spaventata dopo aver chiamato (invano) l’attore al telefono per oltre mezzora. Come riporta E! News lo stava chiamando perché quel giorno lui sarebbe dovuto essere a Los Angeles da sua figlia, mentre la sua macchina si trovava parcheggiata ancora sotto casa a Las Vegas.

Nonostante gli studi, la carriera cinematografica di Gregory Tyree Boyce non è mai esplosa e nel curriculum vantava solo comparsate varie e piccole parti. La sua più importante, come già detto, quella in Twilight nel 2008 dove ha interpretato lo studente della Forks High School che ha quasi investito Bella con il furgone, prima che Edward la salvasse.

these scenes would’ve not be the same without your presence, you’ll forever be our tyler. thank you, gregory boyce ❤ rest well 🙏 pic.twitter.com/sPLOnjg0Eq

— justine (@edwardsvoIvo) May 18, 2020