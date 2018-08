Lutto nel mondo della musica, è morto Ed King. Lo storico chitarrista dei Lynyrd Skynyrd è il co-autore di Sweet Home Alabama.

Nuovo lutto nel mondo della musica, è morto Ed King. Lo storico chitarrista (ma anche bassista all’occasione) dei Lynyrd Skynyrd rimarrà nella storia per il suo contributo nella stesura di Sweet Home Alabama, canzone simbolo del gruppo e successo in grado di superare le barriere del tempo conquistando intere generazioni.

Ed King: la malattia

L’uomo è scomparso a sessantotto anni per cause che ancora non sono state rese pubbliche. Il musicista era da tempo alle prese con un tumore al polmone che lo aveva costretto a lasciare le scene pubbliche. È molto probabile che sia stato proprio questo male a portarsi via una delle icone del Rock And Roll. Ed King aveva segnato i primi anni dei Lynyrd Skynyrd che avrebbe lasciato nel 1975, prima della tragedia che colpì il gruppo musicale, rimasto coinvolto in un incidente aereo che causò la morte dell’allora cantante della band, del chitarrista e della sorella di quest’ultimo che faceva la corista.

Il saluto di Gary Rossington

“Ed era nostro fratello e un grande compositore e chitarrista – ha dichiarato Gary Rossington ai microfoni di Rolling Stone. So che si ricongiungerà con il resto dei ragazzi nel paradiso del Rock and Roll. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la sua famiglia“. Gary, fondatore del gruppo e superstite dell’incidente aereo, ha voluto quindi ricordare tutti i membri della band che sono scomparsi in questi anni, nella speranza che ora possano ritrovarsi un un altro mondo per tornare a fare rock. Tutti insieme.

Di seguito il video di Sweet Home Alabama:

Fonte foto: https://www.facebook.com/sam.lutiker.7?tn-str=*F