Lutto nel mondo del surf rock: è morto Dick Dale, il celebre chitarrista di Misirlou. Aveva 81 anni.

Una notizia luttuosa e molto triste ha colpito il mondo della musica il 16 marzo 2019: è morto Dick Dale, il re della chitarra surf. L’artista se n’è andato all’età di 81 anni per cause ancora da accertare.

A quanto pare, da anni Dick stava proseguendo nella sua carriera e nelle sue esibizioni dal vivo per pagarsi le cure necessarie ad affrontare diversi acciacchi e problemi di salute che lo avevano afflitto in età avanzata.

La notizia si è diffusa durante la giornata del 16 marzo 2019, ma all’inizio era stata bollata come bufala. Il sito Mediamass aveva sostenuto infatti di aver contattato uno dei portavoce di Dale, i quali avrebbero confermato che il chitarrista stava bene.

Ma nella giornata del 17 marzo l’intervento del Guardian ha risolto l’arcano. La nota testata britannica ha infatti contattato Sam Bolle, bassista che suonava dal vivo con Dale negli ultimi anni. Sarebbe stato lui a confermare la morte del talentuoso pioniere della chitarra rock.

Chi era Dick Dale

Nato a Quincy, in Massachusetts, il 4 maggio 1937, Richard Anthony Monsour, in arte Dick Dale, è stato uno dei chitarristi più importanti della storia del rock anni Sessanta, e di certo il vero dominatore della scena surf rock.

Tra i suoi meriti l’aver utilizzato il primo amplificatore da 100 watt e l’aver sperimentato con la tecnica del tremolo picking, oggi utilizzata per i più svariati generi musicali, dal metal estremo alla musica folk. Tra gli artisti ampiamente influenzati da Dale ricordiamo i Beach Boys, icone del surf pop/rock, ma anche Jimi Hendrix ed Eddie van Halen.

Salutiamo il grande Dick con la sua più celebre hit, Misirlou, una cover di un brano folk greco utilizzata anche in Pulp Fiction e campionata negli anni Duemila dai Black Eyed Peas in Pump It:

