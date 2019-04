Il mondo dello spettacolo piange Cesare Cadeo. Il noto presentatore tv, 72 anni, è morto ieri a Milano. Il conduttore, che ha legato la sua carriera televisiva alle reti Mediaset, iniziò a lavorare a Canale 5 nell’1981, come inviato e consulente aziendale, per poi approdare in ‘Gol’, programma di calcio condotto da Enzo Bearzot, e ‘Superflash’, al fianco di Mike Bongiorno. Lunga la sua carriera sul piccolo schermo. Nel 1983 conduce con Sandra Mondaini ‘Five album’, e diventa commentatore di molti programmi e avvenimenti sportivi. Da inviato realizza una serie di servizi speciali per il programma ‘Buongiorno Italia’.

