Carl Reiner, la cui lunga carriera di autore, produttore, regista e attore ha dato a gemme comiche come “The Dick Van Dyke Show”, è morto lunedì sera nella sua casa di Beverly Hills. Aveva 98 anni ed era il padre del regista Rob Reiner. L’assistente di Reiner ha detto a Variety che le cause della morte sono naturali. Giorni prima della sua morte, Reiner ha condiviso un messaggio su Twitter che oggi ha il sapore del ‘testamento’: “Niente mi fa più piacere di sapere che ho vissuto la migliore vita possibile incontrando e sposando la talentuosa Estelle (Stella) Lebost (la moglie scomparsa nel 2008, con cui è stato sposato per ben 64 anni, ndr.) che ha collaborato con me per portare Rob, Annie e Lucas Reiner (i suoi tre figli, ndr.) in questo mondo bisognoso e in evoluzione”.

