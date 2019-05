Level 42: è morto Boon Gould, chitarrista e fondatore della band di Mark King.

Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo della musica: è morto Boon Gould, chitarrista dei Level 42, fondatore del gruppo insieme al bassista e cantante Mark King. Aveva 64 anni. Ad annunciare la dipartita dell’artista è stato lo stesso bassista attraverso un tweet.

Stando a quanto riferito, Boon sarebbe stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. Non si conoscono ulteriori dettagli, se non quanto fatto trapelare dallo stesso King.

Level 42: è morto Boon Gould

Questo il tweet con cui Mark King ha diffuso la notizia: “È con il cuore pesante che vi dico della scomparsa del nostro caro amico e fratello Boon Gould. La polizia del Dorset ha confermato che è stato trovato morto a casa sua martedì mattina. Sei in pace ora Boon, nessun dolore mai più compagno. Grazie di tutto“.

Parole struggenti che fanno capire quanto siano stati difficili gli ultimi momenti di Boon, alle prese da diverso tempo con un brutto male che ha finito per portarcelo via.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-strumento-musicale-2276181/

Chi era Boon Gould

Rowland Charles Gould, conosciuto da tutti come Boon, era stato uno dei fondatori dei Level 42 inzieme a Mark King, grandissimo bassista e voce del gruppo, e al fratello Phil Gould.

Musicisti di livello pazzesco, verso la seconda metà degli anni Ottanta raggiunsero un buon successo anche commerciale con canzoni come Something About You, Lessons in Love e Running in the Family.

Già nel 1987, però, a causa di problemi di salute quali esaurimento nervoso e attacchi di panico, Boon aveva dovuto abbandonare il gruppo, senza alcuna tragedia. Nel corso degli anni era infatti rimasto a stretto contatto con King, aveva scritto alcuni testi per la band e aveva partecipato a una reunion nel 2004.

Di seguito il video di Something About You, uno dei maggiori successi dei Level 42:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-strumento-musicale-2276181/