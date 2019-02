È morto Andy Anderson, ex batterista dei Cure: aveva 64 anni.

Un triste annuncio ha sconvolto i fan dei Cure e l’intero mondo della musica: è morto Andy Anderson, batterista della band dal 1983 al 1984. Il musicista se n’è andato all’età di 64 anni, pochi giorni dopo aver annunciato al mondo di essere alle prese con una malattia incurabile.

Sul proprio profilo Facebook, Andy aveva scritto il 22 febbraio 2019 di avere un cancro terminale allo stato 4 e di aver deciso di non essere rianimato per evitare ulteriori complicazioni.

A dare l’annuncio della dipartita del batterista è stato uno dei suoi ex compagni, il cofondatore del gruppo Lol Tolhurst, attraverso il proprio account su Twitter.

Questo il suo messaggio: “È con il cuore pesante che devo riportarvi la notizia della morte di un fratello dei Cure. Andy Anderson era un vero gentiluomo e un grande musicista, con un fantastico senso dell’umorismo che ha mantenuto fino alla fine, come fosse un testamento al suo bello spirito nell’ultimo viaggio: siamo stati fortunati a conoscerlo“.

Chi era Andy Anderson

Andy Anderson fu batterista dei Cure per un periodo breve ma importante della loro carriera. Già collaboratore di Robert Smith nel suo progetto solista chiamato The Glove, Andy passò alla band nel 1983, incidendo il quinto album, The Top, e singoli importanti come Love Cats e The Caterpillar.

La sua avventura nei Cure finì a causa dei suoi problemi con l’alcol, che lo portarono una sera ad aggredire alcune persone in un albergo dopo un conerto a Tokyo. Continuò a suonare come turnista per diversi artisti di fama internazionale, tra cui Iggy Pop, senza però mai entrare stabilmente in un progetto a lungo termine.

Lo ricordiamo attraverso uno dei suoi successi con i Cure. Ecco il video ufficiale di Love Cats:

